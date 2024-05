Farmacêutico que se passava por médico é preso na Cidade Ocidental

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu três mandados de busca e apreensão em duas farmácias e um endereço residencial, na Cidade Ocidental. Por meio da Operação Fake Doctor, os policiais prenderam, em flagrante, um farmacêutico pelos crimes de falsificação de documento particular e contra as relações de consumo.

Após denúncias de que um farmacêutico e proprietário de farmácias exercia ilegalmente a atividade de médico, prescrevendo receituários de controle especial, instaurou-se inquérito policial para apuração dos fatos. Durante a investigação, descobriu-se que ele possuía um consultório dentro de uma de suas farmácias, onde realizava anamnese dos pacientes e prescrevia medicamentos — para aqueles que precisam de receituário de controle especial, o suspeito utilizava carimbos em nome de médicos e falsificava assinaturas.

Nos computadores utilizados na farmácia, havia diversos modelos de receituário de controle especial, utilizados pelo investigado para realizar a falsificação. Durante o cumprimento das buscas, os policias apreenderam grande quantidade de receituários de controle especial em branco, receituários de controle especial contendo carimbo e assinaturas falsificados e um carimbo com nome e CRM de médico.

Também foram apreendidos remédios vencidos e expostos à venda. Mediante tal fato, foi acionada a vigilância sanitária para as providências necessárias na esfera administrativa. Enquanto as equipes cumpriam as investigações, uma testemunha compareceu na farmácia e relatou ter consultado com o suspeito na noite anterior. Após a consulta, recebeu uma receita de antibiótico e apresentou os medicamentos comprados na própria farmácia, sendo que o referido medicamento demanda receituário de controle especial.