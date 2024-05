DF só perde para Pernambuco em percentual de vacinados contra covid-19

Até o primeiro trimestre de 2023, 88,2% da população de 5 anos ou mais haviam tomado pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19, ou seja, tinham o esquema primário de vacinação contra a doença completo. No Distrito Federal, cerca de 67,5% das pessoas com mais de 5 anos tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19. É a segunda unidade da Federação com maior porcentagem de imunizados, atrás apenas de Pernambuco (67,6%). A média nacional foi de 58,6%.

Os dados são do módulo sobre covid-19 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) Contínua, realizada em convênio com o Ministério da Saúde e divulgada nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Brasil

No primeiro trimestre de 2023, 93,9% da população brasileira de 5 anos ou mais (188,3 milhões de pessoas) haviam tomado pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19. Já 88,2% da população nesse mesmo recorte havia tomado pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19, ou seja, tinham o esquema primário de vacinação completo.

Além disso, 14,8% das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, em todo o país, não tinham tomado nenhuma dose da vacina até o momento da pesquisa, percentual que é de 3,4% para os adultos de 18 anos ou mais.

*Com informações do IBGE