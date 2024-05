Marcha da Maconha 2024 será neste domingo (26/5); veja detalhes

A edição de 2024 da Marcha da Maconha será realizada neste domingo (26/5). Nesta ano, o tema será “A Força da Mulher Preta e Maconheira”. A manifestação tem a concentração marcada para às 14h, em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na Esplanada dos Ministérios. Às 16h20, o marcha sai e segue em direção à Rodoviária do Plano Piloto.



O movimento visa pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) a descriminalizar a maconha. E também vai contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/23, aprovada recentemente pelo Senado Federal, que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de maconha que seja.



O público seguirá pela via N1 e retornará ao local de saída pela via S1, com término do ato previsto para às 20h.

Marcha da Maconha Distrito Federal 2024

Data: 26 de maio de 2024

Horário: Das 14h às 20h

Local: Esplanada dos Ministérios, Brasília, DF