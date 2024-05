Juízes visitam cozinhas que servem refeição para presos no DF

Na manhã desta sexta feira (24/5), os juízes da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) Leila Cury, Danielle Rolim, Bruno Macacari e André Brito, juntamente com representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAPE), da Secretaria da Saúde (SES) e da Vigilância Sanitária realizaram inspeção técnica nas cozinhas das empresas que servem refeição para as pessoas presas, ambas localizadas no Complexo da Papuda.

A ação faz parte das atividades do Comitê Permanente de Monitoramento de Alimentação Prisional, criado pela VEP/DF. As inspeções serão periódicas, com emissão de relatórios, visando ao monitoramento da quantidade e qualidade da alimentação servida às pessoas presas no sistema prisional do DF.



*Com informações do TJDFT