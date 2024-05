Final da 1ª etapa da InterCEUs ocorre neste sábado (25/5)

Neste sábado (25/5) ocorre a 1ª etapa dos Jogos Internos dos Centros de Artes e Esportes Unificados (Inter-CEUs), organizada pelos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes). No evento terão competições de de voleibol, futsal, jiu-jitsu e karatê

A final busca despertar o espírito de união e descontração entre os 145 atletas inscritos, com idades entre 8 e 14 anos. Esta é uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), sob a gestão do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (Idecace).



A final será sediada no CEU das Artes da QNM 28 de Ceilândia e é aberta a toda a comunidade. Os vencedores da primeira etapa de todas as modalidades esportivas, com a participação dos alunos matriculados nas cinco unidades distribuídas nas regiões administrativas da Ceilândia, Recanto das Emas e Itapoã, serão anunciados e condecorados no evento.



A premiação contará com a presença de autoridades como a Secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, e o Presidente do Instituto Idecace, Wilson Cardoso.



Os ganhadores do InterCEUs também participarão do 5º Prêmio DNA do Brasil, que será realizado em Brasília. Este prêmio reúne a cadeia produtiva do esporte e educação, reconhecendo a gestão pedagógica do CEU das Artes.







Serviço

CEU das Artes da QNM 28

Final com Premiação dos Atletas Destaques do Programa DNA do Brasil – Talentos

Data: 25/05 (sábado)

Hora: 9h

Local: QNM 28, Área Especial – Ceilândia Norte

Saiba mais em: idecace.org.br

