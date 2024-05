Brasília poderá ter novas pontes no Lago Paranoá para aliviar o trânsito

A construção de uma quarta ponte no Lago Paranoá, que servirá como mais uma opção de locomoção para os moradores do Paranoá, Itapoã e Lago Sul, foi destacada pelo secretário de Obras do Governo do Distrito Federal (GDF), Valter Casimiro, durante o programa CB.Poder — uma parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (27/5). Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, ele comentou que o projeto é para que ela saia da Ermida Dom Bosco e chegue à Academia de Tênis José Farani.

O secretário contou que a ideia é fazer uma obra funcional para aliviar o trânsito na região. “A ideia é que ela seja simples e que possa atender àquela região do Paranoá, Itapoã e Lago Sul. Assim, colocaremos mais uma opção para quem está vindo de lá para a região central do Plano Piloto”, descreveu.

Valter explicou que, em relação a essa construção, é necessário pensá-la com corredores exclusivos para ônibus. “Isso é para poder atender a uma possível linha exclusiva de um BRT vindo daquela região Leste que hoje ainda não tem nenhum projeto”, pontuou.

Além da quarta ponte, o secretário também comentou sobre outro projeto do GDF, uma ponte que ligará o Itapoã e Paranoá ao Lago Sul. “Assim, evitando o fluxo de carros em cima da ponte da barragem. Inicialmente, aquela ponte foi construída para uma via de serviço, mas, devido à necessidade de deslocamento dos moradores daquela região, virou uma via de trânsito intenso”, finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti