Circo Vitória oferece oficinas circenses gratuitas para estudantes do DF

Em comemoração ao seu aniversário de 30 anos, o Circo Vitória iniciará, a partir deste mês, um circuito de oficinas circenses itinerantes por cinco regiões administrativas do DF. Até julho, a trupe oferecerá aulas gratuitas de tecido, lira, acrobacias na cama elástica, corda bamba e palhaçaria para estudantes de escolas públicas e jovens da comunidade do Guará. As inscrições, que estão abertas, podem ser realizadas pelas redes sociais do Circo ou pelo telefone (61) 98381-5537.

Serão dez meses de oficinas, que passarão pelo Guará, Samambaia, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Gama. Em cada local, as atividades terão duração de dois meses, com as aulas ocorrendo sempre às segundas e terças-feiras. De acordo com Loiri Teresinha Mocellin, administradora da trupe, a expectativa é de atender aproximadamente 150 participantes.

Criado na década de 1990, no interior de São Paulo, o Circo Vitória já percorreu diversos estados brasileiros. Há oito anos, atua em Brasília por meio de espetáculos e ações sociais, em que promove apresentações solidárias em creches, asilos e instituições.