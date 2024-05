Ipês roxos florescem com a chegada da seca e colorem as ruas de Brasília

Considerada uma das melhores épocas do ano pelos admiradores da natureza, está aberta a temporada da floração de ipês no Distrito Federal. O primeiro a desabrochar anualmente, o famoso ipê-roxo, já pode ser apreciado em alguns pontos da cidade. A cada ano, o número da espécie aumenta e atualmente está em torno de 270 mil em todo o Distrito Federal.

Nas quadras 111 e 211 Norte e na 713 Sul as árvores de flores roxas contrastam com o azul do céu e o cinza dos prédios. Exibidas, têm se tornado cenário para fotos tiradas por moradores e trabalhadores que passam no local diariamente. Os ipês-roxo costumam florescer entre junho e agosto, daí para frente há um longo calendário que dá espaço para cada uma das espécies. De julho a setembro, é a vez dos amarelos e, entre agosto e setembro, entram em cena o rosa e o branco. A mistura de cores tão característica do Quadradinho deixa a cidade ainda mais bonita e charmosa nesse período de seca que se inicia.

O plantio e cuidados das árvores são responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Somente neste ano, das 100 mil árvores que serão plantadas, 40 mil são ipês. A meta é chegar a 1 milhão de árvores da espécie em todo o DF, o que requer uma série de cuidados, como o plantio durante a época de chuva – entre outubro e março -, que permite que as árvores atravessem a estiagem sem irrigação, e o acompanhamento mensal de equipes da Novacap para impedir a propagação de pragas.

O manejo correto, que inclui espaçamento e combinação com outros tipos de plantas e árvores, é essencial para garantir a sobrevivência e perpetuação dos ipês. “Se plantarmos apenas uma espécie, pode haver desequilíbrio e prejudicar o crescimento e sobrevivência das plantas”, explica o diretor.

O ipê é nativo do Cerrado, mas está presente em todas as regiões do país. As árvores podem chegar a 15 metros de altura e vivem até 50 anos. Elas se dão bem em qualquer clima e altitude, fatores que influenciam em períodos diferentes de floração de acordo com a região. Aqui, as primeiras árvores foram plantadas na W3, poucos anos depois da inauguração de Brasília, e hoje estão presentes em todas as regiões administrativas.