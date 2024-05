Veja novas imagens captadas antes do desaparecimento de jogador de Goiás

Prestes a completar dois meses do desaparecimento do jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, 27 anos, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) trabalha de maneira cautelosa e minuciosa na coleta de elementos concretos para a investigação. Thavisson sumiu em 8 de abril, após sair da festa do técnico do time do qual ele faz parte. A confraternização ocorreu em uma distribuidora de bebidas, na Vila União, no Pedregal (GO).

O Correio obteve acesso a novos vídeos captados por imagens das câmeras de segurança de uma via. As filmagens são minutos antes do desaparecimento de Thavisson e mostram a moto do jogador sendo conduzida por um segundo rapaz no meio da rua. Segundo os familiares, a pessoa que carregava a motocicleta estava na festa e estaria ajudando a dar um “tranco”.

No entanto, Thavisson seria a única pessoa a conseguir fazer a moto funcionar. No momento em que o rapaz sobe com a moto, o jogador estaria em uma casa, na mesma rua. Ele teria saído da residência, ido de encontro com o rapaz a pé e, em seguida, dado o “tranco” na moto. Todo esse episódio ocorreu após a confraternização na distribuidora e são objetos de investigação para a polícia mapear o passo a passo feito por Thavisson antes do sumiço.

Os parentes do jogador não descartam nenhuma linha de investigação, inclusive a participação de pessoas próximas, e pedem por Justiça. Os familiares chegaram a mobilizar um protesto em prol de informações sobre o caso.

Buscas

Conforme o Correio revelou em primeira mão, a carteira de Thavisson foi encontrada um dia depois do desaparecimento, em uma chácara localizada no Setor Araguaias, no Novo Gama (GO). O suspeito de jogar a carteira pulou o muro da residência e caminhou pelo quintal. O Correio esteve no local e conversou com a dona da propriedade. Segundo ela, na madrugada de segunda para terça-feira, ela, a mãe e a irmã ouviram o barulho de alguém pulando o muro. “O muro é muito baixo, qualquer pessoa pode pular. Nós estávamos lá dentro e ficamos com muito medo. Só tem mulher aqui, então ficamos quietas e caladas”, afirmou à época da entrevista.

Dois dias depois do sumiço do jogador, a moto dele foi localizada em uma área de mata, no Vale das Andorinhas, no Novo Gama. A região fica a cerca de 12km de distância da distribuidora de bebidas onde ocorreu a festa. Os familiares chegaram a receber a foto do automóvel pelas redes sociais, mas quando a polícia foi ao local averiguar, a moto já não estava mais lá. O caso é investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídio (GIH) de Novo Gama.

Thavisson vestia bermuda vermelha e camisa branca. Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem, ligue para o número: (61) 98484-1747.