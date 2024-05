"Precisamos buscar soluções para a Saúde", afirma presidente da CLDF

O presidente da Câmara Legislativa (CLDF), Wellington Luiz (MDB), convocou uma reunião, à portas fechadas, na tarde desta segunda-feira (27/5), com todos os deputados, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio; o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha; e o diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior.

O encontro, que durou três horas, serviu para que os parlamentares questionassem os secretários e o diretor do Iges-DF sobre soluções efetivas para melhorar a prestação de serviço nas unidades de pronto atendimento (UPAs) e hospitais do DF. Todos os 24 distritais estiveram na reunião.

O Correio apurou que o clima da reunião foi tenso desde o início e que os representantes do GDF apresentaram como soluções o que já tinha sido adiantado em uma coletiva, realizada na última semana no Palácio do Buriti, além da contratação de mais profissionais da saúde.

Na saída do encontro, a oposição apresentou um pedido de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), para investigar a atuação do Iges-DF na rede pública local. “A CPI é o instrumento mais contundente que temos, no Poder Legislativo, para intervir neste momento e vamos buscar o apoio dos nossos colegas”, afirmou Fábio Félix (PSol).

Presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), classificou o encontro como “extremamente proveitoso”. “É óbvio que algumas perguntas ainda ficaram sem resposta e há o compromisso da CLDF de encaminhar essas dúvidas ao poder Executivo, para que sejam devidamente esclarecidas”, acrescentou o parlamentar. Sobre o pedido de uma CPI, o deputado disse que é cedo para pensar no assunto.

“Nesse momento, precisamos focar todas as nossas energias em buscar soluções (para a saúde). A comissão pode ser discutida, mas acho que agora temos um objetivo maior, que é diminuir o sofrimento das pessoas que estão nos hospitais e ajudar o poder Executivo, para que a população pare de morrer, como está acontecendo”, avaliou o emebedista.

Contratação

Mais cedo, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), autorizou a contratação de 492 profissionais da saúde para a rede pública da capital do país.



De acordo com o chefe do Executivo local, serão 149 médicos, 122 enfermeiros e 221 técnicos de enfermagem. “Seguimos firmes, trabalhando por todo o DF”, destacou Ibaneis Rocha, por meio das redes sociais.