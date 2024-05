PM apreende arma que matou homem que jogou salgado em comerciante

Policiais militares do Batalhão de Ceilândia apreenderam, na noite desta segunda-feira (27/5), a arma utilizada no homicídio contra um homem, na QNN 18, próximo à Fundação Bradesco. O autor, que não teve a identidade revelada, segue foragido.



O assassinato ocorreu durante a tarde, em frente a um quiosque que oferece alimentos na Ceilândia, após uma discussão com o proprietário do estabelecimento. João Paulo de Oliveira Lourenço teria se queixado com o comerciante sobre a qualidade do atendimento da lanchonete. Em seguida, a vítima teria jogado salgados na cara do autor. Irritado com a reclamação, o homem pegou a arma e efetuou ao menos quatro disparos contra a vítima.

Em patrulhamento, os policiais militares da área foram à casa do comerciante suspeito e encontraram a arma utilizada no crime. O armamento foi apresentado à delegacia e deve passar por perícia. O caso é investigado pela 23ª Delegacia de Polícia (P Sul).