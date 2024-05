Homem joga salgados em dono de quiosque e é morto a tiros

Polícia isolou área onde homem foi morto. Testemunhas disseram que vítima agiu com rispidez - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi morto a tiros, nesta segunda-feira (27/5), em um quiosque que oferece alimentos na Ceilândia, após uma discussão com o proprietário do estabelecimento.

João Paulo de Oliveira Lourenço teria se queixado com o comerciante sobre a qualidade do atendimento da lanchonete, que fica na QNN 18, próximo à Fundação Bradesco.

Segundo informações de policias militares que estiveram no local após o crime, testemunhas relataram que a vítima teria dito ao dono da loja — ainda não identificado —que o serviço era péssimo. Ele ainda teria jogado alguns salgados no rosto desse homem, que acabou atingindo o cliente insatisfeito com ao menos quatro disparos e fugiu.

O caso é investigado pela 23ª Delegacia de Polícia (P Sul). Até a última atualização dessa reportagem, o autor seguia foragido.

Saiba Mais Cidades DF Ipês roxos florescem com a chegada da seca e colorem as ruas de Brasília

Ipês roxos florescem com a chegada da seca e colorem as ruas de Brasília Cidades DF Formiga da Roça encanta amigos e familiares com ensaio aberto em São Sebastião

Formiga da Roça encanta amigos e familiares com ensaio aberto em São Sebastião Cidades DF Em meio a crise na Saúde, Ibaneis autoriza contratação de 492 profissionais