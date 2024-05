Foragidos por homicídio, irmãos são capturados após roubo a casa de idosos

Foragidos por assassinar um homem a facadas, dois irmãos foram presos preventivamente no âmbito da operação Outra Face, desencadeada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). Os autores são procurados pela polícia desde 4 de maio. O homicídio foi motivado pelo fato de a vítima ter dado tapas no rosto da mãe dos autores, segundo a polícia.

Na noite desta segunda-feira (27/5), os policiais civis foram acionados para uma ocorrência de roubo com restrição de liberdade ocorrido durante a tarde, na Fercal 1. À polícia, as vítimas do roubo detalham que os dois autores estavam encapuzados e em posse de facas. A dupla, que posteriormente os investigadores descobriram ser os irmãos, entrou na casa, coagiu o casal de idosos e levaram R$ 1,7 mil, roupas, tênis e celulares.

Os policiais confirmaram que os autores do roubo eram os mesmos procurados pelo homicídio ocorrido em 4 de maio. Eles foram presos no Condomínio Nova Dignéia 2, em Sobradinho. Os objetos roubados da casa dos idosos foram recuperados e restituídos às vítimas. Os autores foram autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de faca e concurso de pessoas.