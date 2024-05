Agências do trabalhador têm 286 vagas de emprego nesta terça-feira (28/5)

Os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm 286 vagas de emprego abertas, nesta terça-feira (28/5). As oportunidades incluem benefícios, além da remuneração, e estão distribuídas por várias regiões administrativas. Os destaques vão para as vagas de auxiliar operacional de logística (50), motorista carreteiro (30), vendedor pracista (35) e repositor de mercadorias (25).

Para trabalho em locais não fixos, há 20 vagas para auxiliares de cozinha com remuneração de R$ 1.412. Em Santa Maria, estão abertas 20 vagas para armazenista com o mesmo salário. Para representantes comerciais autônomos, há 18 oportunidades no Riacho Fundo e no Sol Nascente, com remunerações que variam de R$ 1.412 a R$ 2.800.

Os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis seja atraente para o candidato, o cadastro vale para futuras oportunidades, pois o sistema associa os dados dos concorrentes com os perfis procurados pelas empresas.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou através do Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Paranaense é mantida em cárcere pela namorada, em Taguatinga

Paranaense é mantida em cárcere pela namorada, em Taguatinga Cidades DF "Precisamos buscar soluções para a Saúde", afirma presidente da CLDF

"Precisamos buscar soluções para a Saúde", afirma presidente da CLDF Cidades DF Operação contra maus-tratos a animais apreende três cachorros em Ceilândia

Operação contra maus-tratos a animais apreende três cachorros em Ceilândia Cidades DF Veja novas imagens captadas antes do desaparecimento de jogador de Goiás