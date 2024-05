Creche no Sudoeste é "realmente insalubre", diz delegado do caso

Após três meses de investigação, o delegado-chefe Victor Dan, da 3ª Delegacia de Polícia (DP) do Cruzeiro, responsável pela investigação contra a creche no Sudoeste por maus-tratos, revelou nesta quarta-feira (29/5) que durante operação de busca e apreensão na terça (28) foram encontradas “evidências bem fortes” que corroboram com as denúncias feitas pelos pais dos alunos.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 3ª DP, deflagrou na terça-feira (28) uma Operação para investigar 22 denúncias de maus-tratos contra crianças que estavam matriculadas na creche Casa da Nanny, localizada no Sudoeste.

"As evidências são bem fortes, os vestígios são fortes. Dá para ver a presença de muitos insetos vivos e mortos. A localidade é realmente insalubre", afirmou. Segundo a Polícia, existem relatos de que as baratas que estavam na creche eram chamadas de "Nicole" pelas crianças.

A investigação

De acordo com o delegado, a creche estava sem alvará de funcionamento e com três autos de interdição da Vigilância Sanitária, contudo, seguia funcionando e recebendo alunos.

O caso primeiramente veio a tona quando o pai de um aluno, em 2023, precisou de documentos de funcionamento e o estabelecimento se recusou a cedê-los. Assim, ele tirou o filho da creche e deu procedência às medidas legais.

De lá para cá, foram 22 denúncias de pais sobre as condições às quais os filhos estavam submetidos. O caso passou a ser investigado pela 3ª Delegacia de Polícia (DP), do Cruzeiro.

A perícia no estabelecimento ocorreu por meio de uma ordem judicial, porque anteriormente os proprietários não permitiram a entrada da polícia. Na terça-feira (28), foi realizada uma operação de busca e apreensão.

Lá, segundo delegado, eles identificaram evidências independentemente do laudo. "O laudo será muito importante, mas o que já foi constatado nos laudos da vigilância sanitária e o que consta nos autos em relação às narrativas dos pais dos responsáveis dessas 22 crianças, dá para constatar que fortes vestígios e que as evidências são muito claras", pontuou o delegado.

Ainda na operação de busca e apreensão no estabelecimento, o dono do local foi flagrado tentando fazer descarte de um fogão em um contêiner, sob justificativa de realizar providências que a Vigilância Sanitária teria determinado.

A ação chamou a atenção da polícia e foi vista como uma forma de tentar esconder a aparência do aparelho. "A olho nu nós percebemos a presença de insetos e baratas", disse o delgado.

O caso segue sendo investigado pela 3ª DP do Cruzeiro como maus-tratos, mas o delegado avalia que outras autuações para os investigados podem surgir ao longo do processo.

"Agora nós vamos iniciar uma segunda etapa dessa investigação para constatar outros crimes além dos maus-tratos, porque há também evidências de violência, não só a física, como violências psicológicas", afirmou o delegado.

Relato dos pais

O advogado Kiko Omena, 40, tinha matriculado o filho Davi, de 4 anos, há dois anos e meio na creche e revela que pagava cerca de R$ 2.600 de matrícula, mas que não havia um critério para o valor da mensalidade, então outros pais pagavam ainda mais caro.

O relato de Kiko vai além e revela que o filho dele teve consequências do período em que ficou na creche, como diarreia e febre. Ele conta que uma criança quebrou o pé no local e que os pais não tiveram assistência da creche enquanto outra criança teve perda parcial da audição em decorrência de um fungo.

Segundo ele, o primeiro sentimento após descobrir tudo o que estava acontecendo no local foi de culpa, mas que agora ele procura fazer o melhor para o filho e cobrar a justiça tanto âmbito criminal, que é a prioridade no momento, mas também posteriormente na parte civil por danos morais e materiais.

A união dos pais para com esse caso é que eles consigam fechar os outros estabelecimentos em nome dos donos da creche.

O delegado do caso também fez um alerta para pais de crianças que frequentam creches. "A orientação da polícia para os pais é que ao matricular seus filhos nessas espécies de estabelecimentos comerciais deem uma olhada na documentação, procurem saber de todas as condições do local, da salubridade, da habitabilidade para que evitem essa situação", finalizou.

O Correio tentou contato com os responsáveis pelo estabelecimento, mas ainda não obteve retorno. A reportagem tenta contato com a defesa deles.