César Filho deve IPVA e dívida de quase R$ 100 mil vai parar na Justiça

O apresentador César Filho apesar de comandar um dos principais jornais do SBT, acumula por trás das câmeras uma dívida milionária de mais de R$ 100 mil. O colunista do jornal O Dia, Daniel Nascimento, descobriu que o comunicador de 63 anos, não paga o IPVA há anos.

O jornalista teve acesso a um documento do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o apresentador César Filho, foi notificado em outubro de 2023. Na época, a dívida já chegava a R$ 92.245,51 e que deveria ser quitada em até 5 dias.

Os valores são referente aos anos de 2019 até 2021 de um carro Audi A6. E dos anos 2022 a 2023 de um Audi Q8. Além desses dois carros, ano passado, o comunicador adquiriu uma Land Rover Discovery Sport e não pagou.



Ainda de acordo com o jornalista Daniel Nascimento, o César Filho começou com uma dívida inicial de R$ 66.371,40. No entanto, com a falta de pagamento e o acúmulo de multas, juros e eventuais honorários, esse valor triplicou.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, já notificou o apresentador para que o montante seja pago. No entanto, não houve atualizações no processo ou manifestação da assessoria de César Filho.