Dia dos Namorados deve movimentar R$ 394 milhões na economia do DF

O comércio do Distrito Federal espera um aumento de 16% nas vendas para o Dia dos Namorados em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa é do presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, em entrevista ao CB.Poder — parceria entre Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (29/5). Aos jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes, ele relembrou que essa é uma das melhores datas para o setor, ficando atrás somente do Natal e do Dia das Mães.

Segundo dados do Instituto Fecomércio, para este ano, cerca de 75% dos consumidores pretendem presentear a namorada ou o namorado. “Devem ser injetados na economia cerca de R$ 394 milhões", disse José Aparecido.

Segundo ele, este ano, os casais estão mais generosos nas compras de presentes, com um valor médio de R$ 250. “Em 2023, era de R$ 227. Isso significa um acréscimo de 11%, o que é excelente. E mostra que os namorados estão com o coração mais aberto e pretendem gastar um pouco mais. Isso deixa o comércio feliz”, avaliou.

Os produtos mais procurados são semelhantes aos dos anos anteriores. “Roupas, calçados, cosméticos, perfumes, chocolates e, por incrível que pareça, nesses itens o chocolate está na frente das flores. O eletrônico tem ganhado espaço, mas, por ser um produto de valor agregado alto, existe uma pequena quantidade de pessoas que pretendem dar essess presentes”, finalizou.

