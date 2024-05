Comércio varejista poderá funcionar no feriado de Corpus Christi

Sexta-feira Santa é feriado nacional no Brasil, de acordo com o calendário oficial - (crédito: Alicia Quan/ unsplash )

O comércio varejista do Distrito Federal poderá funcionar normalmente na quinta-feira (30/5), dia em que é comemorado Corpus Christi. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista). Os horários de funcionamento ficarão a critério de cada estabelecimento.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, orientou que os empresários do varejo que desejam abrir seus comércios no dia de Corpus Christi deverão obter no sindicato o Certificado de Abertura aos domingos e feriados, evitando multas.

Segundo decreto publicado no Diário Oficial do DF, o dia 30 de maio é considerado ponto facultativo no calendário da capital federal. A decisão foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) em 18 de janeiro. O GDF informou ao Correio que a sexta-feira (31/5) também será ponto facultativo. Sendo assim, os empregadores não têm obrigação de liberar os funcionários na quinta e na sexta-feira. Cada empresa pode decidir se vai ou não paralisar os serviços por um dia.