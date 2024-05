Homem é agredido com pauladas até a morte no Recanto das Emas; veja vídeo

Um jovem de 20 anos morreu ao ser agredido com pauladas, na quadra 805 do Recanto das Emas, próximo a uma distribuidora de bebidas. O principal suspeito do crime é o atual companheiro da ex-namorada de João, já identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O homicídio ocorreu na noite dessa terça-feira (28/5).

Inicialmente, o crime era tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), uma vez que o criminoso, após agredir a vítima, levou a bicicleta dela. Mas, segundo as investigações da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), a principal hipótese é de crime passional. Nenhuma linha de investigação é descartada.

Em depoimento, uma testemunha contou ter visto o autor agredindo a vítima com pauladas na intenção de matá-la. João Vitor foi socorrido por um amigo e levado à Unidade de Pronto-Atendimento do Recanto das Emas, chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e entubado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

“Pedimos a quem tiver informações que possa elucidar esse crime e as circunstâncias e a encontrar o autor, que façam denúncias pelo 197, onde garantimos o sigilo e anonimato”, destacou o delegado Fernando Fernandes, chefe da 27ª DP.