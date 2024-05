Colóquio do Festival Arranha-Céu discute o lugar do circo na imprensa

Colóquio do Festival Arranha-Céu reuniu artistas e jornalistas para discutir o lugar do circo nos meios de comunicação - (crédito: Reprodução/Zoom)

Desde a semana passada, o Arranha-Céu – Festival de Circo Atual vem provocando o público com o questionamento: “Qual é o lugar do circo?”. Na tarde desta quarta-feira (29/5), como parte da programação, o evento promoveu um colóquio on-line para discutir o lugar da linguagem artística nos meios de comunicação.

Participaram do encontro virtual as organizadoras do festival, artistas circenses e trabalhadores da imprensa, em um bate-papo que trouxe reflexões sobre o papel e a postura dos veículos de comunicação ao falar de circo. As mídias sociais também foram assunto na reunião.



Como exemplo, o espetáculo da atriz Rafaela Azevedo teve os ingressos esgotados, inclusive de uma sessão extra, em poucos minutos. A divulgação do trabalho, o espetáculo King Kong Fran, é feito majoritariamente pelas redes sociais.



Para Beatrice Martins, integrante do Coletivo Instrumento de Ver, que promove o festival, é de suma importância discutir a divulgação do circo nos meios de comunicação.

“A troca de ideias e de experiências que tivemos neste colóquio constatou que de fato ocupar espaços em mídias de massa e veículos formadores de opinião, como os jornais tradicionais, não apenas amplia a visibilidade das obras e de todo o universo circense, mas também legitima a arte circense como uma expressão cultural significativa. A presença do circo na imprensa ajuda a moldar a percepção pública, educa sobre essa arte e promove um diálogo mais amplo sobre sua relevância contemporânea", comenta.

O link de acesso à gravação do colóquio está disponível no perfil @festivalarranhaceu, no Instagram.



Programação



A programação do Festival Arranha-Céu, que conta com o apoio do Correio Braziliense, segue até o domingo (2/3), com os espetáculos 23 fragmentos desses últimos dias, sábado e domingo (1º e 2 de junho), no Eixo Cultural Ibero-Americano; A rama da macaxeira, sábado (1º/6), no Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade; e Nos Fardeaux — O fardo nosso de cada dia, também sábado e domingo (1º e 2 de junho), na área externa do Eixo Cultural Ibero-Americano.



Os ingressos são retirados pelo Sympla e mais detalhes da programação podem ser conferidos também no perfil do Instagram.