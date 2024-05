Polícia prende homem foragido por estupro de vulnerável na Ceilândia

O mesmo ainda pilotava uma moto e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e a motocicleta estava com mais de R$ 8.000,00 mil reais de débitos - (crédito: PMDF)

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta quinta-feira (30/5), na Ceilândia. A ação foi efetuada pela Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Durante o patrulhamento na região, a equipe do BPCães flagrou dois indivíduos portando uma porção de entorpecentes cada. Ao realizar a abordagem, constatou que um deles estava foragido desde o dia 14 de maio deste ano, com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.



O mesmo ainda pilotava uma moto e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e a motocicleta estava com mais de R$ 8 mil em débitos entre licenciamento, notificações e impostos. O criminoso foi conduzido à 15ª Delegacia Policial (Ceilândia), onde o flagrante foi registrado para providências junto ao sistema prisional, juntamente com o outro indivíduo e o material apreendido.