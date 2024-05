Homem é detido após denúncia de disparo em via pública em Ceilândia

Por volta das 12h30 desta quinta-feira (30/5), um homem foi detido em Ceilândia por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a abordagem aconteceu após a corporação receber a denúncia de um disparo em via pública, na QNN 17. Na residência do suspeito havia uma pistola calibre 380, com uma munição picotada e no beco em frente à casa, os policiais acharam, ainda, um cartucho deflagrado.



A corporação informou que, chegando ao local, o Gtop 28 visualizou o suspeito saindo de uma casa no conjunto B. Ao perceber que seria abordado, o homem voltou correndo para dentro da residência.

Ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública.