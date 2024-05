Vídeo: incêndio em apartamento de Águas Claras deixa uma pessoa morta

Na manhã desta sexta-feira (31/5), um apartamento pegou fogo no segundo andar do Edifício Monet, em Águas Claras, e uma pessoa morreu. Em vídeo divulgado nas redes, moradores se assustam com as chamas, que se alastram e formam uma grande fumaça preta acima de uma das janelas do local. É possível ouvir o barulho de sirenes dos bombeiros. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a vítima era uma pessoa acamada. Não há informações, ainda, sobre o sexo, a idade e outras condições de saúde da vítima.



Conforme descrito no vídeo, uma moradora relatou que quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia atingido grandes proporções. O edifício fica na esquina da Avenida das Castanheiras com a Avenida Pau-Brasil. Veja o vídeo:

Aguarde mais informações