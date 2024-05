Frio chegou para valer: último dia de maio tem menor temperatura do ano

Prepare os casacos, pois o frio chegou de vez! Nesta sexta-feira (31/5), o Distrito Federal registrou 10,6°C, na estação meteorológica do Gama. É a temperatura mais baixa anotada em 2024 até o momento. O dia amanheceu com sol e muitas nuvens, sem previsão de chuva. A expectativa é que, em junho, o tempo seco e o frio permaneçam, em especial no inverno, previsto para começar no fim do mês.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá poucas mudanças neste fim de semana, que deve registrar baixas temperaturas pela manhã e céu aberto e tempo seco durante a tarde. "O único destaque fica por conta da nebulosidade, mais intensa no sábado (1º/6) e domingo (2)", acrescentou Glauco Freitas, meteorologista do Inmet.

Na tarde desta sexta, a máxima pode chegar a 28°C. Já a umidade deve variar de 30% a 80%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi de 13°C e pode atingir máxima de 27°C. A umidade também deve variar de 30% a 80%. Neste tempo seco, vale se atentar a algumas orientações: lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz; procure manter o corpo sempre bem hidratado, aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos; e use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo. Bom fim de semana!