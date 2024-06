O Parque Saburo Onoyama, em Taguatinga Sul, é uma excelente opção de lazer em contato com a natureza. O espaço, criado em outubro de 1996, conta com trilhas, quadras poliesportivas, piscina aberta ao público. É possível fazer piqueniques à sombra das árvores ou praticar atividades como meditação. Mas o local enfrenta dificuldades. O Correio foi até o parque e ouviu frequentadores que apontam problemas e fazem sugestões para melhorar a infraestrutura do local.

Elizabeth Botelho, 37 anos, é habituada a ir ao parque desde que era adolescente. Sempre que pode, se desloca do Recanto das Emas para lá e observa que houve algumas melhorias, mas ainda há questões recorrentes que, para ela, são de fácil solução. "A segurança ao redor não é boa e até já fui assaltada. Tínhamos acabado de almoçar e estávamos no carro descansando antes de entrar no parque. Foi quando o homem chegou e anunciou o assalto", relembra.

"A limpeza é outro aspecto, porque um parque com capacidade para atender a população deve ter uma boa higiene. A churrasqueira que tem, não podemos utilizar, é muita coisa que tem mas não pode usar. Eles não deixam entrar com comida, mas poderiam, porque não há lugar para compramos. Antigamente tinha lanchonete que vendia alimentos", diz.

A segurança também é uma preocupação de Walison de Brito, 17. "Uma vez, estávamos subindo uma parte perto da piscina. Um casal foi abordado por um homem com uma faca. Chamamos o vigilante, mas ele já tinha fugido. A gente fica aqui e não passa um guarda. Sabemos que existem e ficam rodando, mas demoram para chegar onde estamos", explica.

As quadras de futsal são outro ponto que requer manutenção, aponta Alisson de Souza, 17. "Está crescendo mato no chão, não tem rede. Como era um lugar muito frequentado antes, acabou ficando parado devido à pandemia, não cuidaram e ficou abandonado", lamenta o estudante.

Educação

O espaço recebe o projeto Parque Educador, voltado a escolas da rede pública. André Pereira, 39, psicólogo de uma unidade de ensino que participa, concorda que o local é excelente, mas ficaria melhor se realizassem pequenas melhorias. Além das elencadas pelos frequentadores ouvidos, ele cita a necessidade de reforma nos banheiros e de sinalização de trilhas, para tornar o ambiente mais atrativo esteticamente.

André destaca a importância desses lugares tanto para a saúde mental quanto para o processo educacional. "O principal benefício é que as crianças se conectam com espaços que estão próximos deles. Somos de uma escola de ensino fundamental de Ceilândia, ainda não temos um parque público. É uma forma de conhecerem espaços públicos que, futuramente, possam frequentar com suas famílias, uma fonte de lazer e entretenimento", observa. Conhecer os mananciais, a fauna e a flora do cerrado, entre outros, complementa o que os estudantes veem em sala de aula, acrescenta.

























Parque

Procurado pelo Correio, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) informou que a Câmara de Compensação Ambiental e Florestal (CCAF) da autarquia aprovou o projeto de revitalização para o Parque Ecológico Saburo Onoyama, que está na fase de elaboração do termo de referência para a contratação.

"A equipe de manutenção fez o levantamento do material necessário para os serviços de manutenção emergencial na unidade, que devem começar no próximo mês. Além disso, o Ibram conta com o apoio de órgãos parceiros do GDF nas ações de execução de serviços de poda e roçagem, que são efetuados conforme cronograma estabelecido por aquela instituição", disse o órgão, em nota.

Com relação à segurança, o Ibram explica que a Polícia Militar faz ronda ostensiva no local.

