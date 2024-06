Receita Federal do DF apreende R$ 8,9 milhões em cachaça e itens eletrônicos

A Secretaria de Estado de Economia (SEEC), por meio de auditores da Receita do Distrito Federal, realizou uma ação fiscal nesta sexta-feira e apreendeu, na BR-060, uma carreta bitrem com aproximadamente 35 mil unidades de cachaça com nota fiscal inidônea. A carga de bebida é avaliada em cerca de R$ 905 mil. Também nesta sexta-feira, produtos de informática que estavam fora da tributação do DF foram confiscados no Aeroporto JK; o valor da mercadoria é de R$ 8 milhões.

De acordo com a SEEC, após pagamento de impostos e tarifas, foram recolhidos R$ 1,5 milhão de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de importação para os cofres públicos, e a carga de produtos de informática foi liberada. No caso das bebidas, elas gerariam um crédito tributário de R$ 565 mil e ficarão retidas até que o proprietário regularize o pagamento conforme a tributação do DF.