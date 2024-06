Mercado Norte: Pastelaria Dois Irmãos já atendeu quatro gerações de fregueses

No tradicional Mercado Norte, a fachada da pastelaria Dois Irmãos revela a ligação com a cidade: "aberto desde 1968". O comércio abriga muitas histórias. Pioneira na gastronomia da cidade, a pastelaria alimenta, hoje, netos e bisnetos da primeira geração de clientes que iam consumir no local.

Os irmãos responsáveis pelo comércio, Olinto Barbosa e Ildeu José Barbosa, saíram do município de Presidente Olegário, em Minas Gerais, para buscar uma nova vida na capital que, à época, havia acabado de ser inaugurada. Inicialmente, vendiam os lanches nas feiras ambulantes de Taguatinga, como na Praça do Bicalho, na Praça do DI e na praça da QNG 40 — com o carrinho de madeira, andavam pela região de um lado para o outro.

Em julho de 1968, juntaram todas as economias para conseguir adquirir três boxes no Mercado Norte. O investimento deu certo e passaram a servir, além dos pastéis, bistecas, bolinhos de carne, mandioca frita e, claro, o famoso caldo de cana que até hoje seduz os clientes. À reportagem, Ildeu conta que os elogios sempre estiveram presentes "quase todo mundo que chega, fala que é o melhor pastel Brasil, mas o objetivo da gente é deixar cada vez melhor", diz.



Gerações

Diariamente, muitos clientes visitam o local. O proprietário explicou que os clientes são fiéis e que há aqueles que, inclusive, voltam ao local, mesmo após anos morando em outros estados ou até no exterior. Além de fidelizar quem saboreia, essa paixão é passada de geração a geração. "Quase todo mundo que vem fala: 'Minha mãe me trazia antigamente e, hoje, eu estou trazendo meus netos", diz orgulhoso.

"É muito bonito ver isso, a gente fica empolgado, porque isso significa que provavelmente a gente está atendendo bem, senão eles não voltavam", afirma. Na loja há mais de 20 sabores de pastéis disponíveis para que os clientes possam provar. Aos fregueses assíduos, os sabores possibilitam uma viagem no tempo por meio do paladar.