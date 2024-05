Taguatinga comemora 66 anos e promove eventos de aniversário

Taguatinga está completando 66 anos e a comunidade vai celebrar em grande estilo. Uma série de eventos estão programados a partir do dia do aniversário, em 5 de junho, com o tradicional corte de bolo. A celebração será encerrada com uma grande festa no Taguaparque no dia 30 de junho.

Confira a programação completa:

Novo Cinema Voador

• Data: 1/6 a 2/6

• Local: Nova QNL

• Horário: 18h às 20h

Exposição de Telas

• Data: 4/6 a 19/6

• Local: Estação Metrô da Praça do Relógio

• Horário: Dia todo

Entrega de Moção e Corte do Bolo

• Data: 5/6

• Local: Centro Cultural Taguaparque

• Horário: 19h

Desfile Cívico

• Data: 8/6

• Local: Comercial Norte CNB 05

• Horário: 9h

Expo Cães

• Data: 8/6

• Local: Estacionamento Taguaparque

• Horário: 9h

2ª Meia Maratona de Taguatinga

• Data: 9/6

• Local: Túnel Rei Pelé, Setor Central

• Horário: 6h

Copa de Judô

• Data: 9/6

• Local: Taguaparque

• Horário: 9h

Missa

• Data: 18/6

• Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

• Horário: 19h

Taguá Rock

• Data: 22/6

• Local: Marquise Taguaparque

• Horário: 14h

Culto

• Data: 27/6

• Local: Igreja Metodista Wesleyana

• Horário: 19h

Show e Feira de Artesanato

• Data: 28/6 a 30/6

• Local: Taguaparque

• Horário: 18h

*Com informações da Agência Brasília

