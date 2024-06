Muito mais do que biscoito: Confeitaria Biscaseiro conta história do Mercado Norte

João Victor, do Biscaseiro: "Uma relação familiar com a cidade" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Inaugurado, em 1988, por Daniel Campos e Rita de Cássia Campos, a Confeitaria Biscaseiro, que fica em frente ao Mercado Norte, traz consigo a tradição de um comércio regional, com raízes mineiras e nordestinas. Filho dos proprietários, João Victor Campos, 29 anos, é taguatinguense e conta como tudo começou. "A loja vendia só biscoitos, para padarias e supermercados, tanto que o nosso CNPJ tem como nome social Distribuidora de Biscoito", revela.

De acordo com ele, com o passar dos anos, o pai (que é mineiro) e a mãe (neta de cearense) começaram a acrescentar mais produtos, vindos de outros estados do Brasil. "Todos os anos, eles fechavam a loja por um mês, para fazer uma viagem de carro, sem destino certo. Eles paravam em uma cidade e, caso gostassem do mercado popular que tinha lá, compravam alguma coisa para trazer e vender aqui", comenta. "Foi assim que passamos de uma loja de biscoito para tantas variedades", acrescenta João Victor.



O comerciante destaca que muitos clientes são da época da inauguração. "Aqueles que mudam de cidade, quando voltam, percebem que está tudo do mesmo jeito", conta. "Eles perguntam por que a gente não expande a loja e a resposta é simples: não queremos perder a nossa essência do início, de um comércio regional. Também temos funcionários que estão conosco há quase 30 anos, o que ajuda a manter essa essência", acrescenta.

Ele ressalta que, da época em que os pais montaram o estabelecimento, somente três lojas continuam com os mesmos donos na região. Mesmo assim, ele reforça que a economia do local é forte. "Tenho certeza que o polo comercial Feira dos Goianos, Mercado Norte e Taguacenter é um dos maiores do DF", avalia. "Tem maridos que vêm com as esposas e ficam aqui comendo e batendo papo, enquanto elas rodam pelas lojas. É um lugar que tem muita variedade", observa João Victor.