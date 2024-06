Presidente da Acit destaca a força de Taguatinga como grande polo comercial

Taguatinga é uma região administrativa que tem em seu DNA o comércio, o que a transformou numa cidade autônoma e com uma economia próspera. Dados da última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), do Instituto de Pesquisa e Estatística (IPEDF), mostram que, em 2021, 46,7% dos trabalhadores nem precisam ir a outras regiões para exercer sua atividade.

A Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (Acit) foi fundada em 22 de maio de 1960 por empresários pioneiros da região, que se engajaram na associação desde a criação, transformando-a em representativa, não só do segmento empresarial, mas de toda a sociedade de Taguatinga.

Atual presidente da Acit, Justo Magalhães comenta que a cidade passou por uma série de mudanças ao longo dos anos. "A principal delas foi o túnel (Rei Pelé), que fez com que os carros não passassem mais por dentro da cidade", destaca. É uma obra que amplia as possibilidades comerciais da região. De acordo com Justo, a grande virada para a região deve ser a ocupação do Centro Administrativo do Distrito Federal (Centrad). "Vai colocar Taguatinga no foco, até porque, naquela área, ocorre um grande desenvolvimento de áreas residenciais verticais", avalia o presidente da Acit.



Segundo o empresário, as grandes obras que estão correndo em Taguatinga também são aguardadas com altas expectativas para retomada do crescimento. "Uma delas é a (urbanização) da Hélio Prates. Com ela finalizada, teremos um fluxo muito grande de pessoas por ali", comenta. "Principalmente se os grandes investidores pensarem em construir prédios naquela região, para atrair ainda mais moradores e comerciantes", observa.

Ele ressalta que é preciso pensar em outros investimentos, como na acessibilidade. "Para o transporte, acredito que deva existir um grande circular, saindo do Taguacenter, indo até o Taguatinga Shopping e retornando pela Samdu. Tenho certeza que se tivesse algo do tipo, as pessoas seriam incentivadas a circular mais pela cidade", destaca Justo.

Futuro

Na avaliação do presidente da Acit, o futuro econômico de Taguatinga está muito ligado ao comércio e ao atacado. "Temos a Feira dos Goianos, Mercado Norte e Taguacenter, por exemplo. Por isso, tenho certeza que Taguatinga é, e continuará sendo, um grande polo de consumo", prevê.

"Muitas pessoas saem de outras regiões administrativas, e até de municípios do Entorno, para comprar nesses locais em Taguatinga. Juntando todos eles, é como se fosse a nossa própria 25 de Março (famosa avenida comercial de São Paulo)", compara. "Enfrentamos muitas dificuldades, mas continuamos resistindo e acreditando em um futuro econômico melhor para a nossa região", afirma.