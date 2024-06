Tiãozinho, do Squema Seis, celebra Taguá: 'Quintal das melhores bandas de baile do DF'

Tiãozinho, fundador do Squema Seis, reafirma o carinho que tem por Taguatinga. Abaixo, momentos marcantes da banda e do artista - (crédito: Reprodução/CB/Press)

Sebastião Rodrigues, aos 17 anos, era um guitarrista de primeira linha em Goiânia no fim dos anos 1960. Mas foi em Taguatinga que Tiãozinho ganhou fama e respeito como líder da banda Squema Seis. Os bailes da cidade eram glamorosos, desde as festas de 15 anos aos shows nos clubes de então, como o Primavera, o Nipo-Brasileiro e os 200.

"O Squema Seis nasceu em Taguatinga. Tive a honra de compor o jingle de aniversário de 25 anos de Taguá, onde sempre foi muito querido e várias vezes homenageado. Nossa banda tocou em todos os grandes eventos da cidade, como a Facita, os aniversários cívicos, festas do Rotary, Lions, e até em praças públicas", destaca Tiãozinho.

Destaque

O músico, e hoje empresário e produtor, reforça a importância da cultura musical da cidade ao lembrar que Taguá era "o quintal das melhores bandas de baile do Distrito Federal, com destaque também em todo o Brasil. "Raulino e seus Big Boys, El Son 7, Super Som 2000, Brasília Som 7; a banda que gerou o cantor Jessé, assim como o Squema Seis — responsável por músicos que acompanharam artistas como Chitãozinho e Xororó, Milton Nascimento, Agnaldo Timóteo, Guilherme Arantes, Fábio Júnior, etc. Taguatinga, via Squema Seis, também foi pai e mãe de engenheiros de som e iluminadores de artistas como Bruno e Marrone, Jorge e Matheus, Leandro e Leonardo, Chico Rey e Paraná — essa dupla nascida em Taguá", enfatiza.

"A cidade é uma significativa parte da minha história, da minha vida", diz, ao acrescentar que os filhos Juliana e João Paulo são taguatinguenses. "Cheguei, ao 17 anos, em 1967, com muitos sonhos na cabeça, aos pouquinhos meus sonhos de viver da música foram se tornando realidade... Obrigado, Taguatinga."