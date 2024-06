Com 66 anos de tradição, Taguatinga está preparada para o futuro

Uma das maiores regiões administrativas do Distrito Federal, Taguatinga completa, nesta quarta-feira (5/6), 66 anos de muita história. Em seus 892 quilômetros quadrados de extensão territorial, a cidade tem botecos tradicionais, comércios e centros de difusão cultural, além de ser abrigo para grandes nomes que marcaram e ainda escrevem a história de Taguatinga.

Um deles é Francisco de Souza Leite, 76 anos, mais conhecido como Seu França, que chegou à região, em 1970, para abrir um comércio de cereais. O empreendimento vingou e ele está, até hoje, no Taguacenter, com o Armarinho Novidades. "Comecei com uma banca bem menor do que a atual e o negócio foi crescendo com o passar do tempo. Gosto tanto daqui que tenho a vontade de, quando 'me chamarem', levar a loja comigo, para vender para quem já se foi", brinca.

Taguatinga tem se desenvolvido com o passar dos anos, passando por diversas obras. Uma delas, o Centro Administrativo, deve ser o grande ponto de virada para que a região cresça ainda mais, de acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (Acit), Justo Magalhães. "Ele vai colocar a cidade no foco da população, até porque, ali, ocorre um grande desenvolvimento de áreas residenciais verticais", avalia.

Segundo Justo, as grandes obras que ocorrem na região são aguardadas com altas expectativas. "Uma delas é a Hélio Prates. Com ela finalizada, teremos um fluxo maior de pessoas por ali", comenta. "Principalmente se os grandes investidores pensarem em construir prédios naquela região, para atrair ainda mais moradores e comerciantes", observa.

Nascida e criada na QNB 1 de Taguatinga, a fisioterapeuta Cyntia Nathalia Magalhães, 32, decidiu montar a própria clínica de pilates no local, para fomentar ainda mais a economia da cidade. "Trabalhei por um período na Asa Sul e percebi que lá tinha uma procura muito grande do público de Taguatinga pela fisioterapia e pilates", observa. Além disso, Cyntia avalia que a região tem um comércio muito movimentado. "É onde fui criada, vivo e amo", declara-se.

Comércio e lazer

No coração da cidade, as bancas e tendas conversam entre si. Pessoas indo e voltando, sacolas cheias e muito bate-papo. Na Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte, as ruas são tomadas pelo comércio. Produtos diversos, que atraem de maneira forte os moradores locais e de outras regiões. "Eu gosto de vender e amo a feira. Entre nós (feirantes), somos praticamente uma família", relata Juciel Lima, 35, que trabalha como feirante desde 2009 e, atualmente, não se vê fazendo outra coisa da vida.

Além das feiras, a região também conta com um grande ponto de diversão, o Taguaparque. Em seus 89 hectares de verde, ciclovias, lagos e outros atrativos para o público, o local cativa tanto moradores de Taguatinga quanto quem vive em outros locais do DF. São mais de 10 mil pessoas frequentando, diariamente, o parque — número que costuma dobrar nos fins de semana.

A funcionária pública Wilma Assunção, 67, é frequentadora do parque há 10 anos. Nos panos forrados no gramado, um encontro de gerações: ela estava acompanhada das irmãs, Elsa Caetano, 74, que mora em Brazlândia, e de Inês Santos, 80, moradora de Água Quente, e levaram os netos e bisnetos para um almoço ao ar livre no local. "Aqui, a gente vê tantas famílias com os filhos, crianças brincando, andando de bicicleta e trazendo os pets para passear, é um lugar muito agradável. Sempre venho correr com o meu filho e hoje vim com a minha família, que ama Taguatinga", disse Wilma.

No fim dos anos 1960, aos 17 anos, Sebastião Rodrigues, o Tiãozinho, era um guitarrista de primeira linha, em Goiânia. Mas foi em Taguatinga que Tiãozinho ganhou fama e respeito como líder da banda Squema Seis. Os bailes da cidade eram glamourosos, desde as festas de 15 anos aos shows nos clubes de então, como o Primavera, o Nipo-Brasileiro e o dos 2000.

"O Squema Seis nasceu em Taguatinga. Tive a honra de compor o jingle de aniversário de 25 anos de Taguá, onde sempre fui muito querido e, várias vezes, homenageado. Nossa banda tocou em todos os grandes eventos da cidade, como a Facita, os aniversários cívicos, festas do Rotary, Lions, e até em praças públicas", destaca Tiãozinho.





Agenda cheia!

Confira a programação e não perca nenhum momento:

Exposição de Telas

Data: 4 a 19 de junho

Local: Estação Metrô da Praça do Relógio

Horário: O dia todo

Entrega de Moção e Corte do Bolo

Data: hoje

Local: Centro Cultural Taguaparque

Horário: 19h

Desfile Cívico

Data: 8 de junho

Local: Comercial Norte — CNB 5

Horário: 9h

Expo Cães

Data: 8 de junho

Local: Estacionamento do Taguaparque

Horário: 9h

2ª Meia Maratona de Taguatinga

Data: 9 de junho

Local: Túnel Rei Pelé — Setor Central

Horário: 6h

Copa de Judô

Data: 9 de junho

Local: Taguaparque

Horário: 9h

Missa

Data: 18 de junho

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Horário: 19h

Taguá Rock

Data: 22 de junho

Local: Marquise do Taguaparque

Horário: 14h

Culto

Data: 27 de junho

Local: Igreja Metodista Wesleyana

Horário: 19h

Show e Feira de Artesanato

Data: 28 a 30 de junho

Local: Taguaparque

Horário: 18h

Manias Feira Pet

Data: 28 a 30 de junho

Local: Área Arimateia do Taguaparque

Horário: das 10h às 19h