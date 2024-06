Bar do Maga é referência entre os botecos de Taguatinga

Magal (C) com clientes e o garçom Dedé (E): um local de encontro entre amigos e boa comida de boteco - (crédito: Jose Carlos Vieira/CB)

Um negócio de família e para família. Essa é a definição perfeita para o Bar do Magal, também conhecido como Bar do Velho, que fica na CSD 3 de Taguatinga Sul. Há 40 anos, o pai e o irmão de Marcos Antônio de Souza, 64 anos, o Magal, compraram o local, que virou ponto de encontro e de referência para quem mora na região.

Magal lembra dos momentos marcantes das quatro décadas de história do local. "Muitos jogadores icônicos visitaram o bar, como o Túlio Maravilha (ex-Botafogo) e o Washington (ex-Fluminense)", recorda. "Também teve um dia que estava tendo um jogo do Botafogo e o pessoal estava gritando 'Fogooo!' — em alusão ao time. Um desavisado entendeu errado e acionou o extintor do local", comenta o proprietário.

Ele afirma que o diferencial para atrair tantos clientes, durante 40 anos, é a amizade. "Estamos indo para a terceira geração aqui. Para mim, quem vai ao bar é muito mais do que um cliente, é um amigo. Acho que 90% dos que frequentam o boteco estão no meu ciclo de amizade", avalia. "Não sei até quando vou aguentar, mas ainda estou firme e forte. Enquanto meus amigos não me abandonarem, também não vou abandoná-los", garante Magal.

Referência

O comerciante Marcos Aparecido, 46, é um dos que está dentro desse ciclo de amizade. "A primeira vez que fui ao bar, foi com o meu pai, em 1984, que tinha uma padaria perto. Ele sempre ia e 'passou a bola' para mim", brinca. "Os amigos que encontro, além do rock que toca, é o que me faz frequentar o Bar do Magal. Geralmente vou todas as quartas, por ser dia de jogo, e aos domingos, para escutar rock e ver a galera", afirma. Para Marcos, o local é um ponto de encontro do pessoal da segunda geração que nasceu em Taguatinga. "É o espaço de referência para quem estudou e cresceu junto nos anos 1990", observa.

O professor Ailton Ferrari, 58, começou a frequentar o bar também nos anos 1990 e conta que vai até o local quase toda a semana. "O que me cativa é o fato de ser um boteco típico e bem familiar. A maioria dos meus amigos foram feitos nesses anos frequentando o bar", ressalta. "Estamos vivendo um tempo diferente, com vários bares mais chiques e ver que ainda temos o Bar do Magal, mantendo as raízes do boteco tradicional, é muito bom", comenta Ailton.

Alessandro Paulo Garcia, 44, é cliente do bar há mais de 20 anos e conta que a primeira vez no local foi para assistir um jogo do Botafogo. "Desde então, não parei mais. Costumo ir de duas a três vezes na semana", detalha. "É um boteco raiz e tem uns caldos maravilhosos. Ele destaca que o ambiente é maravilhoso. "Além disso, a cerveja gelada e a comida boa são outro diferencial. É difícil conhecer alguém que nunca tenha ido lá ou pelo menos não conheça o bar", pontua.

Para comemorar os 40 anos do local, amigos e clientes pretendem fazer uma festa com direito a bolo e cerveja em agosto.