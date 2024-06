Confira a programação da festa do aniversário de 66 anos de Taguatinga

Banda Distintos Filhos toca hoje no palco do Sesi - (crédito: Myllena Veríssimo/Divulgação)

Taguatinga completa, hoje, 66 anos e, para comemorar em grande estilo, os moradores da região são os convidados especiais para essa linda festa, que começará com o tradicional corte de bolo e segue com um mês repleto de eventos. A celebração será encerrada com uma grande festa no Taguaparque, em 30 de junho.

A banda Distintos Filhos, cria da cidade, se apresenta, hoje, no Teatro do Sesi em Taguatinga Norte para comemorar aniversário de. O grupo celebra também 20 anos de estrada, que completam em 2024. "Nós somos uma banda de Taguatinga, nosso primeiro show foi no Bafafá Cultural. Devemos muito à cidade, e a pessoas como o Jaile Ricardo, o Kareka; e a Lázia, do antigo Blues Pub. Sem esses espaços, no começo da banda, a gente provavelmente não teria uma trajetória de sucesso", destaca o guitarrista Paulo Verissimo. No repertório do show de hoje, músicas dos dois discos de estúdio da banda, o homônimo, lançado em 2011 e Exílio, de 2017.

SERVIÇO

Quarta-Feira, 05 de Junho às 20h

Entra solidária: 1kg de alimento não perecível

Local: QNF 24, Área Especial — Taguatinga Norte

Confira a programação do aniversário

Entrega de Moção e Corte do Bolo

Data: hoje

Local: Centro Cultural Taguaparque

Horário: 19h

Desfile Cívico

Data: 8/6

Local: Comercial Norte —CNB 5

Horário: 9h

2ª Meia Maratona de Taguatinga

Data: 9/6

Local: Túnel Rei Pelé— Setor Central

Horário: 6h

Missa

Data: 18/6

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Horário: 19h

Taguá Rock

Data: 22/6

Local: Marquise doTaguaparque

Horário: 14h