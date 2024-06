Homem é preso com grande quantidade de maconha na Estrutural

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite deste domingo (2/6), suspeito de praticar tráfico de drogas na Quadra 2, Conjunto 7, na Cidade Estrutural.

De acordo com a corporação, uma equipe de policiais militares do Gtop 35 realizava patrulhamento na região, quando recebeu informações da prática de tráfico de drogas. Com as informações, os militares identificaram um homem com as características repassadas.

Durante a abordagem, foi encontrado uma grande quantidade de droga, aparentemente maconha, com o suspeito, que foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

Outro caso

No Recanto das Emas, um homem de 35 anos foi preso por posse ilegal de arma e tráfico de drogas, na noite de sábado (1º/6). Por volta das 20h, durante patrulhamento na região, policiais militares notaram um homem que, ao sair de sua residência, demonstrou grande nervosismo ao avistar a viatura.

O suspeito tentou mudar de direção e se desfazer de um saco que estava segurando. Nele, os policiais localizaram um tablete de maconha, uma trouxa de cocaína e duas balanças de precisão. O sujeito foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia.