Irmãos são presos suspeitos de incendiarem a casa da companheira de um deles

Um homem e o irmão dele, de 39 e 41 anos, foram presos suspeitos de atearem fogo na casa da ex-companheira de um deles. A ocorrência foi registrada na noite de (2/6), em Samambaia Sul.

Segundo o CBMDF, na casa havia duas pessoas, uma delas foi socorrida antes da chegada dos bombeiros. A outra, uma mulher de 40 anos, estava no local e segundo o CBMDF "apresentada ferimentos não relacionados ao incêndio, queixando-se de dores nas costas e com escoriações nos braços". Ela foi levada ao hospital "consciente, orientada e estável".

"De imediato foram iniciadas as ações de combate e rapidamente o incêndio foi debelado, evitando a propagação para as outras unidades habitacionais do lote. Durante a operação de combate foi retirado um botijão de gás do interior da residência", informou o Corpo de Bombeiros.

A dupla presa foi levada à 26ª DP e o caso foi registrado como incêndio em residência e violência doméstica. Segundo a PMDF, a dupla nega a versão de que se trata de violência doméstica e diz que foi um acidente.