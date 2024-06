Apartamento de Taguatinga pega fogo na manhã deste domingo (2/6)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de incêndio em um apartamento no Setor H, em Taguatinga, próximo à Loja Real Acessórios, na manhã deste domingo (2/6).

Ao chegar ao local, os socorristas constataram que apenas um dos imóveis do prédio, localizado no terceiro andar, estava em chamas, que foram debeladas pelos bombeiros, evitando a propagação para as outras unidades do edifício.











Durante a operação, um botijão de gás foi retirado do apartamento. As equipes de salvamento realizaram a busca e a evacuação de todo o prédio.



Um homem de 45 anos, vizinho à unidade atingida pelo incêndio, foi atendido pelos bombeiros, apesar de não apresentar queixas, por suspeita de inalar fumaça, e não precisou ser transportado para o hospital.



Após o término das operações e realizada a avaliação, foi liberado o retorno das pessoas para as unidades que não foram atingidas. O local ficou sob os cuidados do responsável pela edificação. A causa do incêndio não foi informada.