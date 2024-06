Papelaria mais antiga do DF guarda histórias que atravessam gerações

Inaugurada em 1958, no Núcleo Bandeirante, a Livraria e Papelaria Escolar chegou a Taguatinga em 1960. Considerada a mais antiga do Distrito Federal, hoje é gerida pela segunda geração da família. O filho dos proprietários, Roberto Moura Martinez, 54 anos, tomou a frente do negócio após o falecimento dos pais.

Roberto recorda que, localizada no mesmo endereço desde chegou à região, no centro de Taguatinga, a papelaria é testemunha de muitos momentos marcantes, como os desfiles que aconteciam na Avenida Comercial antigamente. "Com 8 anos de idade, eu já estava trabalhando na papelaria. Os anos se passaram, me formei em contabilidade e chegou uma hora que meu pai adoeceu, se afastou, então eu passei a trabalhar na loja direto."

O atual proprietário diz que o comércio abriga relíquias que fazem parte da história da papelaria. "Aqui, nós temos, até hoje, coisas de 1960, as notas fiscais antigas, reportagens em que saímos no Correio Braziliense", ressalta. Se a gestão está na segunda geração, os clientes estão à frente. Hoje, a livraria atende netos das primeiras pessoas a frequentarem o local.

Leia também: Sesc de Taguatinga recebe a comédia Afinidades neste fim de semana

Confiança

Maria Cristina Carneiro, 59, é amiga de Roberto e da esposa dele há mais de 30 anos e, na papelaria, faz parte do quadro de funcionários há quase uma década. "A papelaria é um comércio tradicional, em que a gente ainda tem aquela coisa de leva e depois paga, há muita confiança e a gente quer deixar esses valores permanecerem, apesar de que nós estamos em um mundo competitivo, controverso e cheio de nuances."

Maria Cristina conta que o modelo antigo de venda não é oferecido apenas aos antigos clientes, confiam também nos que chegam para comprar pela primeira vez. "Eu não me lembro de um caso em que a pessoa tenha esquecido de pagar, muitas vezes elas voltam e falam: 'Lembra ficou faltando R$ 2? hoje vou completar'", relata. Toda a estrutura que forma a loja é a original. A funcionária explica que a intenção é preservar a essência do espaço.