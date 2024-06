Sesc de Taguatinga recebe a comédia Afinidades neste fim de semana

O Teatro Sesc Paulo Autran será palco do espetáculo Afinidades neste sábado (8/6) e no domingo (9/6), às 19h30. A peça do grupo brasiliense Caras apresenta a história de diferentes casais contemporâneos. Os ingressos, que custam a partir de R$15, podem ser adquiridos pelo site da Sympla.

No enredo, Joana está inconformada com o rumo de seu casamento, enquanto Carlos Eduardo clama por mais atenção da amada. Susana se esforça para agradar ao namorado, mas nada sai como o planejado. Já Marcos e César percebem afinidades em comum e começam uma bela história juntos. Por último, um mal-entendido aproxima Dalila e Pedro durante o carnaval.

Lançada em 2015, a apresentação retrata os conflitos cotidianos e a dinâmica dos relacionamentos atuais. Com humor e sensibilidade, Afinidades busca criar identificação com a plateia ao expor os dramas das personagens. A trama ressalta como situações do dia a dia podem desencadear discussões supérfluas que, muitas vezes, dão início à desestabilização das relações.