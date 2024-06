A nova Taguatinga: a cidade que cresceu e se modernizou

Entre as quadras que formam Taguatinga, há espaços que marcam, de forma especial, a cidade. A Praça do Relógio, ponto histórico mais famoso; o Túnel Rei Pelé, inaugurado há exatamente um ano; e o Boulevard do Túnel, que há quase 10 meses enfeita a cidade, dão um toque especial ao local e cativam quem passa pelo centro de Taguatinga. É a cidade abrindo as portas para o futuro.

Inaugurada em dezembro de 1970, a Praça do Relógio é considerada patrimônio cultural e artístico do Distrito Federal. O relógio, anexado em um monumento de aproximadamente 15 metros de altura, é um dos principais pontos de referência da cidade. A praça foi, por muito tempo, palco de manifestações culturais, artísticas e de lazer.

O relógio foi doado, em 1970, pela fabricante Citizen Watch, após Eiichi Yamada, presidente da empresa, visitar a capital e decidir presentear a região com um relógio. A Praça Central de Taguatinga havia sido inaugurada em 1960 e, 10 anos depois, foi escolhida para receber o relógio.



Reformas

Ao longo dos anos, o espaço passou por diversas obras para reparos. E, desde abril deste ano, está em reforma para modernização, com a implementação de mais acessibilidade, mudanças na iluminação e no paisagismo. O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu quase R$ 6 milhões na obra.

Pedido antigo da população, o projeto de renovação da praça foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e é executado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF).

Uma transformação

O Túnel Rei Pelé, projeto de mobilidade urbana recém-implementado no centro de Taguatinga, ficou no papel por quase 20 anos, mas há exatamente um ano, no aniversário de 65 anos da cidade, foi inaugurado. Ligando a Avenida Elmo Serejo à Estrada Parque Taguatinga (EPTG), o túnel tem como principal função oferecer caminho livre para veículos que se dirigem a outras regiões administrativas.

Com o investimento de quase R$ 300 milhões, a construção foi realizada em dois anos e meio e contou com quase 800 trabalhadores. Pelo local há uma movimentação de aproximadamente 140 mil veículos por dia.





Presente para a cidade

Parte da obra do Túnel Rei Pelé, o Boulevard foi inaugurado em outubro de 2023. O GDF investiu cerca de R$ 3 milhões na construção do espaço. À época, para a entrega da obra, foram executados os serviços de implantação de faixa exclusiva destinada ao transporte público coletivo, construção de calçadas acessíveis, ciclovia, estacionamentos em frente ao comércio, novos meios fios, iluminação pública, sinalização horizontal e vertical, e paisagismo feito pelo Departamento de Parques e Jardins da Novacap.

O Boulevard aguarda, desde junho do ano passado, a instalação de mais uma obra do artista plástico Omar Franco, autor do busto do Rei Pelé e do memorial em homenagem aos trabalhadores que construíram o túnel, instalados no local.

Além da escultura em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior jogador da história do futebol, o Rei Pelé; os trabalhadores que atuaram na obra também foram homenageados com placas, onde tiveram seus nomes gravados.

Benefício

No Boulevard do túnel, a reportagem conversou com o músico Rosivaldo Silva D Roses, 58 anos. Morador de Taguatinga desde 1977, afirma conhecer todos os cantos da região. "Eu cheguei aqui quando ainda estavam iniciando a EPTG, era tudo eucalipto e barro, tinha uma pista só. Pude ver tudo isso acontecer", afirma. Contou que costuma passar pelo túnel, porque gosta de admirar a obra.

"O Túnel Rei Pelé beneficiou muito a região, antes era tudo engarrafado, muito tumultuado, era terrível a quantidade de carros. Eu acho que essa foi uma das obras mais importantes já feita em Brasília, o túnel desafogou o trânsito de quem vem de Ceilândia. Principalmente na parte da manhã, esse trecho era muito tumultuado", diz.

Rosivaldo ressalta que, antes de a equipe de reportagem chegar, estava admirando a placa com o nome dos funcionários que atuaram na construção, pois nunca tinha percebido. "Estão precisando terminar a benfeitoria na Praça do Relógio também, para ficar um espaço bacana perto do túnel. Eu frequentei muito a praça, numa época que a gente vinha para fazer turismo, tirar fotografias, passear com a família, agora está muito poluída, precisa de segurança", acrescenta.

Angelita Helena Rodrigues, 57, é moradora da região central de Taguatinga há quase 10 anos. Conta que a obra beneficiou os moradores e aliviou o trânsito. "Antes, os veículos passavam todos na parte de cima, onde agora é o Boulevard, o túnel deu uma aliviada no trânsito", explica.

A moradora afirma que soube do projeto para a construção do túnel quando chegou a Taguatinga, mas não acreditava que a obra fosse sair do papel. "Para falar a verdade, eu não acreditava que isso aqui seria possível. Eu acho que o resultado ficou muito bonito, o Boulevard está bem sinalizado, a gente não costuma ver sujeira, mas segurança é o principal e eu acredito que ainda falta isso nessa área", destaca.