Fórum aborda proteção do Cerrado e promove conscientização ambiental

Fórum irá discutir e promover a proteção do Cerrado, um dos biomas mais importantes e ameaçados do Brasil - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

O auditório do Ceub vai receber, nesta terça-feira (4/6), o Fórum Integrado sobre Meio Ambiente, com a temática "Protegendo o Cerrado". O intuito do encontro é para discutir e promover a proteção do bioma, um dos mais importantes e ameaçados do país.

O evento busca envolver a comunidade, aumentar a conscientização e promover mudanças de comportamento em relação à preservação do meio ambiente. Para o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), Gutemberg Gomes, o evento reforça o papel do Governo do Distrito Federal (GDF) com a preservação do Cerrado e a sustentabilidade da capital federal.

“Queremos mostrar à população as ações concretas que estamos realizando e a importância de cada um nesse processo. Sempre digo que nós trabalhamos com a transversalidade, unindo esforços para preservar o nosso meio ambiente”, comentou.

De acordo com o subsecretário de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos, Anchieta Coimbra, o fórum é uma oportunidade para discutir a garantia da qualidade de vida e sobrevivência das futuras gerações no Distrito Federal. "Este fórum é um momento único para unir esforços e compartilhar conhecimento. Estamos empenhados em garantir que nossas ações sejam eficazes e alcancem resultados duradouros para a preservação do meio ambiente”, explicou.

O público-alvo do fórum é direcionado a estudantes, professores, pesquisadores, ambientalistas, gestores públicos, empresários, ONGs e toda a comunidade interessada em contribuir para a proteção do meio ambiente e a promoção da sustentabilidade no DF. No Brasil, a preservação ambiental tem sido uma preocupação desde a década de 1960, com marcos importantes como a criação da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 e a Rio-92.

Especulação imobiliária

O Correio tem mostrado, nos últimos meses, operações deflagradas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), sobre a ocupação irregular de áreas públicas e a especulação imobiliária, que têm ameaçado a preservação dos mananciais e áreas verdes.

Em 22 de maio, a jornalista Ana Maria Campos, da coluna Eixo Capital, do Correio, que promotores da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (2ª Prourb) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP deflagraram uma operação contra o loteamento irregular em um terreno próximo à Ponte JK, no Altiplano Leste.

Com autorização da Vara Criminal do Paranoá, chegaram a ser cumpridos mandados de busca e apreensão no DF e em Goiânia (GO). O objetivo é apurar crimes de parcelamento do solo para fins urbanos, dano ambiental, lavagem de dinheiro e possível organização criminosa.

Serviço

Evento: I Fórum Integrado sobre Meio Ambiente: Protegendo o Cerrado

Data: 4 de junho de 2024

Horário: das 8h30 às 12h30

Localização: Auditório do Ceub, Asa Norte, Brasília - DF

Favor confirmar presença com envio de (nome, RG, e-mail), impreterivelmente, até o dia 24/05/2024 as 16 horas, por e-mail sugars@sema.df.gov.br ou através dos contatos telefônicos 2141-5819/20/ 9 8145-4418/9 9999-5369 (Hamilton e Ana Beatriz).