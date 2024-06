Idosos terão aulas gratuitas de redação para vestibular 60+ da UnB

Para preparar os idosos que desejam ingressar na Universidade de Brasília (UnB) pelo vestibular +60, a Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) proporciona aulas gratuitas de redação com o limite de 100 candidatos que pretendem treinar a escrita até o dia da avaliação (16 de junho). Os aulões ocorrem no auditório da BNB, e as inscrições devem ser feitas pelo formulário virtual.

As primeiras aulas serão realizadas nesta quinta-feira (6/6), das 19h às 21h, e no sábado (8/6), das 10h às 12h. O segundo encontro acontece na terça-feira (11/6) e na quinta (13/6), das 15h às 17h. Os professores Pedro Lima e Joana Melo estarão à disposição para ensinar os estudantes presentes que almejam ocupar uma das 216 vagas em 60 cursos de graduação na UnB.



Oficinas de redação para o edital 60+

Data – Quinta-feira (6), das 19h às 21h, e sábado (8), das 10h às 12h; e na terça (11) e quinta (13), das 15h às 17h

Local – Auditório da BNB

Inscrições gratuitas