Bacalhoada é tradição das terças-feiras em bar de Taguatinga

Há 26 anos, a CSA 2 de Taguatinga Sul é ponto de um dos bares mais tradicionais da região: o Bar do Roberto. De acordo com o proprietário do local, Carlos Roberto de Almeida, 57 anos, foram muitos momentos bons vividos nas mais de duas décadas de história, como os jogos do Cruzeiro — seu time de coração — e as confraternizações com os clientes amigos.

"O bar é o grande ponto de reunião da população mais tradicional de Taguatinga", afirma Roberto. "Acho que o nosso diferencial, além da cerveja gelada, são os tira-gostos tradicionais, como o pastel de bacalhau, o torresmo, as almôndegas e a farofa de jiló", afirma.

Ele destaca uma tradição que teve início nos primeiros anos de vida do bar. "Costumamos fazer, uma vez por mês, sempre às terças-feiras, uma bacalhoada, com várias receitas diferentes", comenta. "Essa tradição tem mais de 20 anos e começou depois de sugestão dos clientes. Deu muito certo, sempre lota quando ocorre", acrescenta Roberto.

Segundo aniversário

Mas que clientes, são amigos, afirma Roberto. "A gente já sabe todos os gostos (dos fregueses), desde o copo até a bebida que mais consome", observa. "Tem tanta história boa, com todos eles, que se eu citar nomes, vai dar briga com outros amigos, por ciúme", brinca.

Mas Roberto lembra de um momento marcante que viveu com todos os funcionários e amigos. "Tive covid em 2020, no auge da pandemia, e quase morri. Fiquei 12 dias internado, sendo seis entubado", recorda. "A volta para o bar foi muito emocionante. Fui recebido com uma grande recepção e todos se emocionaram bastante. É um momento que nunca mais vou esquecer. Considero o meu segundo aniversário", ressalta.

Roberto comenta que sua história com Taguatinga vai muito além do bar. "Nasci em Minas Gerais, mas vim para Taguatinga muito novo, com 13 anos. Construí toda a minha vida na região, é uma cidade que dá oportunidade a todos, inclusive a mim", avalia. "Não me considero brasiliense, mas taguatinguense. Quase não saio daqui, pois tenho tudo o que preciso em Taguatinga", pontua.