Morre Luzia Tavares da Câmara, conhecida pela expertise no mercado

A corretora de planos de saúde e publicitária de sucesso em Brasíla, Luzia Tavares da Câmara, faleceu na madrugada desta segunda-feira (3/6), aos 66 anos. Vítima de um aneurisma e dois AVCs, ela ficou internada por duas semanas e chegou a passar por três cirurgias de emergência, mas não resistiu. Moradora do Guará 2 e conhecida na capital pela expertise no mercado.

Filho único da corretora, William Benthon Câmara, 44, trabalhava no mesmo ramo que a mãe, cujo foco era o público acima dos 60 anos. Natural de Cristópolis, na Bahia, Luiza veio para Brasília em 1978, em busca de melhores oportunidades de estudo e trabalho.

"O pai dela era agricultor e não tinha estrutura financeira para oferecer essas possibilidades. Quando chegou aqui, começou a trabalhar nas lojas Americanas e, depois, como representante e gerente da Encyclopedia Britannica, vendendo Barsa, Mirador, Videopedia e outros produtos. Passou pela Listel Listas Telefônicas e, em seguida, abriu um empreendimento no ramo de publicidade e propaganda, a Guia Brasília. Estava na Top1000 Corretora, vendendo planos de saúde", detalhou o filho.

Entre as qualidades da mãe, William destaca a força e a alegria contagiante. "Batalhadora, ela me criou sozinha e se esforçava muito para termos uma boa vida. Era preocupada e fez muitos sacrifícios por mim, sem nunca desistir. Cativava todos que a conheciam. Agradeço pelos ensinamentos que ela deixou", contou, emocionado. Luzia nunca se casou, mas recentemente conheceu um parceiro com quem planejava viajar e formar uma família. "Estava muito feliz", completou o filho.









Generosidade

A jornalista Isabel Almeida, 56, era amiga da corretora de planos há pelo menos 19 anos. Recebeu a notícia do falecimento com tristeza. "Agora seria o momento em que ela iria usufruir dos louros, após tantas batalhas. Essa perda é de uma tristeza imensa, pois restarão apenas as nossas lembranças juntas", lamentou, em lágrimas.

Segundo a amiga, Luzia costumava circular em todos os ambientes sociais, principalmente embaixadas, onde conquistou muitas amizades. Generosa, também era conhecida por seus trabalhos sociais. Recentemente, engajou-se nas doações para o Rio Grande do Sul. "Ela não se entregava aos problemas. Evangélica, era uma mulher de fé, fato que, acredito, também lhe fortaleceu", destacou.

Quem também levou um susto com a notícia do falecimento de Luzia foi a jornalista Kátia Cubel, criadora do Prêmio Engenho de Comunicação. "Estivemos juntas em um evento, no início de maio. Noutra ocasição, há cerca de duas semanas, ela já não esteve presente, o que me causou estrenheza. Estou bastante abalada com a notícia, ainda sem acreditar", relatou.

De acordo com Kátia, que conheceu Luzia no âmbito profissional, a amiga era muito cordial, elegante, vaidosa e gentil. "Cheia de vida e energia, sempre tinha algo bom para nos dizer. Além disso, chamava atenção por sua amabilidade. Certamente fará muito falta", concluiu.



A despedida de Luzia ocorre a partir das 13h desta terça-feira (4), no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.