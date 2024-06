Cachorro desaparece e tutora é surpreendida com pedido de resgate

Uma servidora pública tenta localizar o cachorro da família que fugiu de casa na Asa Sul no último sábado (1/6). Após o sumiço do animal, Kamila Rodrigues de Almeida, de 45 anos, foi surpreendida com uma ligação pedindo um resgate em dinheiro para devolver o animal. Tobi, de 4 anos, tem uma coleira de identificação com o nome e o contato da tutora.

Kamila relatou ao Correio que recebeu a ligação, de um número desconhecido e negou pagar o resgate. Houve uma discussão e a pessoa do outro lado da linha desligou. Ela tentou retornar, mas o número não chama mais.

Tobi é o animal de estimação da filha dela, de 12 anos, que está abalada com a situação. "O Tobi foi adotado na pandemia. Fui em Valparaiso busca-lo. Ele devia ter em torno de 1 ano. Agora deve ter 04 anos. Ele fugiu no sábado à tarde, na 706 sul. Ele foi adotado pra ela porque a minha filha ficou muito triste na pandemia e veio para ela ser alegria da família", relatou.

Após o pedido de resgate, a Kamila registrou ocorrência e tenta localizar Tobi. "Fiz o BO na delegacia. O número foi rastreado, é do Mato Grosso. A pessoa já passou por Anápolis. Tudo indica que seja um andarilho", relatou.

Quem tiver informações pode entrar em contato através do telefone: (61) 98122-9373