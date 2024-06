PCDF busca casal foragido acusado de homicídio no Setor Leste do Gama

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) busca o casal Giovani Afonso Martins Batista e Karen Taiane Lemos Leite, acusados de homicídio praticado no dia (3/5), no Setor Leste do Gama. Segundo a PCDF, o crime ainda contou com a participação de um comparsa, que já se encontra preso.

De acordo com a 14ª DP, o crime foi praticado com extrema violência, mediante a golpes de faca, e a vítima foi encontrada carbonizada. Com base nas provas coletadas, a Justiça recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos três autores. Porém Giovani e Karen ainda estão foragidos.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do casal deve entrar em contato com a equipe da 14ª DP ou denunciar pelo Disque-Denúncia (197), ou ainda, de forma anônima, nos canais on-line disponíveis no site da PCDF.

CASO

No dia (3/5), o corpo de um homem foi encontrado carbonizado próximo a um centro comercial, no Setor Leste do Gama. O local onde a vítima foi encontrada é conhecido pelo intenso tráfico de pessoas em situação de rua.

O Correio apurou que um dos autores do crime que está preso se chama Willian Pereira. Ele foi detido em casa, a poucos metros do local do crime. Na roupa e na bicicleta dele havia vestígios de sangue.

*Com informações da PCDF