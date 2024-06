Saúde: Ibaneis entrega hoje, na CLDF, pedido para mais contratações

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) encaminhará hoje (4/6) um projeto de lei à Câmara Legislativa pedindo autorização para a contração de mas profissionais de de saúde. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo local durante evento em Taguatinga. Em sua fala, o governador destacou a nomeação, publicada ontem (3/6), de 146 médicos, 20 enfermeiros e 21 técnicos de enfermagem para a rede pública.

“Ontem fizemos inúmeras nomeações para a saúde do Distrito Federal. Hoje eu já estou encaminhando mais um projeto de lei à Câmara Legislativa pedindo autorização para contratar mais médicos para nossa cidade”, declarou Ibaneis. “Conto com os nossos deputados distritais para aprovação rápida desse processo”, emendou.

Desde 2019, ano do primeiro mandato do emedebista, mais de 7 mil servidores foram nomeados na Secretaria de Saúde (SES-DF). Em campanha, Ibaneis afirmou que esse é o maior número de contratações já realizadas pelo GDF. “Só neste ano, a quantidade de contratações na saúde é muito maior do que em todos os governos que se passaram aqui no DF”, alegou o chefe do Executivo.

A promessa de construir novos hospitais até o fim da gestão também foi ressaltada pelo governador, que destacou a abertura da licitação para as obras do hospital de São Sebastião. “Em breve, vamos estar lançando a licitação do hospital de São Sebastião”, afirmou o governador.

Em reação a possível instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Legislativa para investigar irregularidades na gestão da saúde pública, Ibaneis criticou gestões de governos anteriores. “Passou o governo do PT e do PSB e não foi construída uma unidade hospitalar na nossa cidade e, agora, vamos fazer quatro (unidades) para poder atender nossa população cada vez melhor”, provocou.