Flagrantes de embriaguez ao volante aumentaram 25% em relação a 2023

Campanha Maio Amarelo, paz no trânsito. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta quarta-feira (5/6), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Comando de Policiamento de Trânsito, divulgou um balanço referente à fiscalização de trânsito no mês de maio deste ano. Os flagrantes de embriaguez ao volante e uso de celular ao dirigir apresentaram aumentos de 25% e 7%, respectivamente.

Segundo a corporação, 1.389 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em todo o mês de maio. O aumento foi de pouco mais de 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram autuados 1.111 motoristas.

Em relação ao uso de celular ao volante, a elevação foi de 7%, de 5.533 casos em maio de 2023 para 5.935 flagrantes neste mesmo mês em 2024. Também foram flagrados 4.442 motoristas que deixaram de usar cinto de segurança, 591 dirigindo sem possuir CNH e 22 presos pelo crime de embriaguez ao volante. Além disso, foram apreendidos 15 kg de entorpecentes durante as fiscalizações nas vias do DF.