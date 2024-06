Ibaneis visita obra da nova sede do TRF1, retomada no ano passado

Na manhã desta quarta-feira (5/6), o governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou a obra da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) acompanhado de magistrados e autoridades. O encontro foi realizado para discutir o andamento dos trabalhos no prédio, após a Novacap ter assumido o projeto, em novembro de 2023, a partir de tratativas feitas pela Presidência do TRF1 e do Conselho da Justiça Federal (CJF) e o Governo do Distrito Federal (GDF). O novo prazo para entrega do empreendimento, cuja construção começou em 2008, está previsto para novembro de 2028.

Segundo Ibaneis, a obra do conjunto urbanístico projetado por Oscar Niemeyer estava parada há mais de dez anos e foi retomada no ano passado, com a atuação da Novacap.

“Quando surgiu a oportunidade da parceria com a Novacap, não medimos esforços. A ministra e presidente do CNJ Maria Thereza Rocha esteve conosco, assinando o termo de compromisso. Já retomamos as obras, mas temos a segunda fase, que é a licitação que deve ocorrer até setembro. Esperamos que num prazo de quatro anos possamos entregar esse prédio completo para o Distrito Federal”, declarou o chefe do Executivo.

De acordo com informações do TRF1, o empreendimento de 168.886,71 m² é considerado uma das prioridades da nova gestão do Tribunal. Localizada na Quadra 5 do Setor de Administração Federal Sul, a futura sede do TRF-1 tem um custo estimado em R$ 850 milhões, valor a cargo da Justiça Federal. O complexo composto por dois edifícios é dividido em quatro blocos (A, B, C e D) e alcançou cerca de 39% de conclusão. O Presidente da Novacap, Fernando Leite, afirmou que a Novacap vai participar da licitação, programadas para serem iniciadas em setembro, de uma nova etapa de construção do prédio.

"Uma obra paralisada há tanto tempo, é claro que tem problemas. Estamos revisando todos os projetos e retomamos aquilo que era possível, como o bloco C, que está em andamento. Atualmente, estamos com 42% da concretagem pronta e pretendemos concluir essa etapa ainda neste próximo semestre, entre setembro e outubro", explicou Fernando.

Além da licitação, a Novacap tem atuado na consultoria, atualização de projetos, gerenciamento e execução da obra da nova sede do TRF1. O Presidente da Novacap também esclareceu que a concretagem está sendo realizada pela Novacap e que após essa etapa, haverá uma licitação para a conclusão com uma empresa de Brasília já contratada anteriormente, a LDN. "(A licitação) estava paralisada, nós retomamos junto com o TRF-1, equipe técnica deles, e estamos trabalhando em conjunto", concluiu.

De acordo com a Novacap, as estruturas dos blocos A e D estão finalizadas. Já as obras do Bloco B vão começar em breve.