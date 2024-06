Metrô-DF: mulheres denunciam presença de homens em vagões exclusivos

O vagão exclusivo para mulheres no Metrô-DF está sendo utilizado por homens, que justificam o uso inadequado alegando a ausência de sinalização. A situação tem gerado indignação entre as usuárias do transporte público. Todas as estações apresentam problemas, como placas danificadas e ilegíveis por falta de manutenção.

Vanessa Ferreira, 46 anos, utiliza o metrô de duas a três vezes por semana e é denunciante dessa irregularidade. Segundo ela, o medo de confrontar os homens é compartilhado pela maioria das mulheres que utilizam o meio de transporte. “Nós temos receio de confrontá-los e, quando confrontamos, todos justificam que não viram placas de sinalização, alguns até se negam a sair dos vagões”, desabafa.













A usuária do transporte público também ressalta que não há seguranças orientando e fiscalizando a entrada dos vagões. “Se não há sinalização de placas, os guardas deveriam ficar na porta dos vagões para fiscalizar, coisa que não acontece”, sugere a moradora de Ceilândia. Além disso, ela destaca que a situação é particularmente crítica na estação Centro Metropolitano, em Taguatinga, onde não há nenhuma placa informando sobre a exclusividade do vagão.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti